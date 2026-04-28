Olay, saat 17.30 sularında Konyaaltı Sahili’nin Muratpaşa sınırları içinde kalan bölümünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sahile gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen genç bir şahıs; montunu, ayakkabılarını ve çoraplarını kıyıda bırakarak kot pantolonu ve atletiyle denize girdi.

Kayalık bölgeden suya giren genç, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldıktan sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su altında yaptığı arama çalışmaları sonucunda, gencin hareketsiz bedeni bulunarak karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, talihsiz gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kıyıdaki eşyaları arasında herhangi bir belgeye rastlanılmaması üzerine, deniz polisi dalgıçları gencin cüzdanını veya kimliğini bulabilmek amacıyla su altında detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Ancak yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Görgü Tanığı Muhammet Akyürek: "Denize girdikten yaklaşık 5 dakika sonra çırpınmaya başladı ve bir anda suya battı. Çevredekilere seslendik, yardım gelmeyince hemen sahil güvenliği aradık."

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği belirsiz gencin cansız bedeni otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.