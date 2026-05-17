Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı” çerçevesinde vatandaşların deniz kirliliğine karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Konyaaltı Belediyesi önündeki sahilde etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.

“Mavi Akdeniz” temasıyla düzenlenen organizasyona dalış okulları, sualtı toplulukları, sivil toplum kuruluşları, gönüllü dalgıçlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında gönüllüler sahil boyunca temizlik yaparken, 40 dalgıç da deniz tabanında atıkları topladı.

DENİZDEN 20 TON ATIK ÇIKARILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, 4 etaptan oluşan deniz dibi temizliği çalışmasının, Konyaaltı Belediyesi önünde tamamlandığını belirtti.

Etkinlikler kapsamında denizden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldığını bildiren Yıldırım, "Plajlarımızda genel olarak çok fazla atığa rastlamıyoruz. Atıklar daha çok teknelerin bağlandığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Sahile gelen vatandaşların ise artık daha duyarlı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu ise ünlü Konyaaltı Sahili'nde bu kadar az atık çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesi gerekiyor. Çevre bilincinin oluşması en büyük hedefimiz." dedi.