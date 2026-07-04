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Kaynak: İHA

Kaza, Antalya-Konya D-687-2 Karayolu'nun Beydiğin Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Konya yönünden Antalya istikametine ilerleyen, Erkal D. yönetimindeki tır, Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erkal D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla birlikte ulaşım yeniden normal seyrine döndü.