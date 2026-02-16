Yağmur suyu ile dolan Antalya‑Konya yolu ulaşıma kapandı. Antalya'da sağanak nedeniyle suyla kaplanan Antalya‑Konya kara yolunda araç sürücüleri farklı güzergâhlara yönlendirildi, suyun çekilmesine bağlı olarak yolun yaklaşık bir hafta kapalı kalacağı belirtildi.
Antalya Konya yolu sular altında kaldı: 1 hafta kapalı kalacak
Antalya’da sağanak sonrası Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı. Başlar Mahallesi ve Eynif Ovası’nda bazı ev ve tarım arazileri etkilendi. Yol, suyun çekilmesine bağlı olarak yaklaşık 1 hafta kapalı kalacak.
Geçen hafta Antalya’da sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi, birçok noktada su baskınları meydana geldi.
Antalya‑Konya kara yolunun Eynif Ovası’ndan geçen İbradı’ya bağlı Başlar Mahallesi’ndeki bölümü yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının birleşmesiyle bölgede su seviyesi yer yer 2 metreyi aştı.
EV VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI
Sürücüler, Manavgat’a bağlı Taşağıl Mahallesi yönünde ekipler tarafından durdurularak farklı güzergâhlara yönlendirildi.
Suyun çekilme durumuna bağlı olarak yolun yaklaşık bir hafta kapalı kalacağı bildirildi.
Öte yandan yağış nedeniyle özellikle Başlar Mahallesi’nde bazı evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.
BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgedeki durumu dron ile havadan görüntüleyen emekli gezgin Mustafa Soydan, yaklaşık 12 yıldır Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, gidilmesi ve çıkılması zor bölgelerde hobi olarak görüntüler çektiğini söyledi.
Soydan, "Eynif Ovası'nda yolun su altında kalıp kapatılan kısmı 2 kilometre. En derin noktası ise 4 metre suyun altında. Yağmur yağmazsa 1 haftada yol açılacak. Fakat yağmur yağarsa yol, 1 ay kadar kapalı kalabilir" dedi.