Antalya Konya yolu sular altında kaldı: 1 hafta kapalı kalacak

Yağmur suyu ile dolan Antalya‑Konya yolu ulaşıma kapandı. Antalya'da sağanak nedeniyle suyla kaplanan Antalya‑Konya kara yolunda araç sürücüleri farklı güzergâhlara yönlendirildi, suyun çekilmesine bağlı olarak yolun yaklaşık bir hafta kapalı kalacağı belirtildi.