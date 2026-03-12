Karstik polyelerin içinden geçirilerek inşa edilen ve şubat ayında etkili olan yoğun yağışların ardından Antalya ile Konya'yı bağlayan Taşağıl, Gembos, Derebucak ve Beyşehir güzergahındaki yeni Antalya-Konya kara yolunun bazı kesimleri su taşkınları nedeniyle kapandı.

Yaklaşık 4-5 kilometrelik bölümde su seviyesi 1 metreden 5 metreye kadar ulaştı. Haftalardır ulaşıma kapalı olan Sobuca mevkiinde suların tamamen çekilmesinin ardından Karayolları ekipleri yolda inceleme yaparken, kontrollerde yolda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Kara yolunda ulaşım dün öğle saatlerinde Antalya ve Konya yönlerinden karşılıklı olarak trafiğe açıldı. Trafiğe açılan yol havadan görüntülendi.

Şiddetli yağışların ardından İbradı sınırlarındaki Eynif Ovası ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası sular altında kalmış, Antalya-Konya yolu 13 Şubat'ta güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmıştı.