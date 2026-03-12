Karstik polyelerin içinden geçirilerek inşa edilen ve şubat ayında etkili olan yoğun yağışların ardından Antalya ile Konya'yı bağlayan Taşağıl, Gembos, Derebucak ve Beyşehir güzergahındaki yeni Antalya-Konya kara yolunun bazı kesimleri su taşkınları nedeniyle kapandı.

Antalya-Konya yolu göle dönmüştü: Sular çekildikten sonra ulaşıma açıldı - Resim : 1

Yaklaşık 4-5 kilometrelik bölümde su seviyesi 1 metreden 5 metreye kadar ulaştı. Haftalardır ulaşıma kapalı olan Sobuca mevkiinde suların tamamen çekilmesinin ardından Karayolları ekipleri yolda inceleme yaparken, kontrollerde yolda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Antalya-Konya yolu göle dönmüştü: Sular çekildikten sonra ulaşıma açıldı - Resim : 2Kara yolunda ulaşım dün öğle saatlerinde Antalya ve Konya yönlerinden karşılıklı olarak trafiğe açıldı. Trafiğe açılan yol havadan görüntülendi.

Antalya-Konya yolu göle dönmüştü: Sular çekildikten sonra ulaşıma açıldı - Resim : 3

Şiddetli yağışların ardından İbradı sınırlarındaki Eynif Ovası ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası sular altında kalmış, Antalya-Konya yolu 13 Şubat'ta güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmıştı.

