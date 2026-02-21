Denizin dibinden çıkanlar şaşırtıyor: Altın, gümüş, saat, büyü malzemesi…

“BÜYÜ MALZEMESİ” ŞAŞKINLIĞI

Deniz altında en çok karşılaştığı şeylerden birinin büyü malzemeleri olduğunu dile getiren Fırat, "Bu asma kilitleri sanırım büyü amaçlı kullanıyorlarmış. Biz de sonradan öğrendik. İlk başta neden bu kadar çok çıkıyor diye şaşırıyordum. Onun haricinde kağıtlara Arapça yazılar yazılıp atılıyor. Ağırlıklı bu tarz eşyalar çıkıyor. Ayrıca denize atılmış çok sayıda dilek görüyoruz" diye konuştu.