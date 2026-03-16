Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında bir kişi silahla 4 el ateş açtıktan sonra kendisini odaya kilitledi.

Kendisini odaya kilitleyen M.Y., polisin ikna çalışması sonucu 4,5 saat sonra teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık binasından 4 el silah sesi duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak binada bulunan vatandaşları tahliye etti.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İlk belirlemelere göre silahla ateş eden kişinin Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen M.Y. olduğu ve kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi.

M.Y. ve içeriden paylaştığı görüntü

Öte yandan, M.Y.'nin olay öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisine uygulandığını iddia ettiği mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

4,5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında tabancayla ateş açıp, kendisini odaya kilitleyen M.Y., polisin ikna çalışması sonucu 4,5 saat sonra teslim oldu.

Diğer yandan M.Y.''nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde iki elinde iki tabanca olan M.Y.'nin, koridorda yürüdüğü, burudaki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından elinde bulunan silahla birkaç kez ateş açtığı yer aldı.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, ancak hakkında yürütülen adli- idari soruşturmalar dolayısıyla rehberlik ve araştırma merkezimizde görevlendirilen yardımcı hizmetli personelimiz M.Y., bugün saat 11.10 sularında rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 adet atış yapıyor. Kendisini bir odaya hapsediyor. İntihar edeceği söylemlerinde bulunuyor. Biz Kepez Kaymakamlığı olarak o ondan itibaren tüm bölümlerimizi tahliye ettik, dışarıya aldık. Saat 11.00'den bu saate kadar emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlar kendisi ile devamlı görüşme halinde oldu. En son saat 15.20’de silahını bırakarak teslim oldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Herhangi bir personelimize zarar gelmeden kendisi de dahil olmak üzere süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Bu konuda çaba harcayan emniyet mensuplarımız, milli eğitimdeki değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili soruşturmanın takipçisi olacağız."