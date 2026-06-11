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Kaynak: AA

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sahilde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Gelen bildirim üzerine olay yerine kısa sürede sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler sonucunda, yerde yatan erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.