Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Plajda halka ayrılan alanın darlığına isyan eden vatandaş, "Ben bir halk olarak denize nerede gireceğim?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Antalya'da sahillerin işletmeler ve şezlonglar tarafından işgal edilmesi, yerel halkın denizden faydalanmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Son olarak Kemer Belediyesi Halk Plajı’na giden bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"TOPLASAN 20 METREKARE YER YOK"

Plajın neredeyse tamamının özel işletmelere, şezlonglara ve localara ayrıldığını belirten vatandaş, halkın havlu atıp oturabileceği alanın trajikomik boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi. Çektiği videoda sahili tarayan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Kemer Halk Plajı'ndayım. Şimdi halk için ayrılan kısmı sizlere göstereceğim. Şuradan şöyle, şurası... Halk burada giriyor. Yani bunun neresi halk plajı arkadaşlar? Halk için ayrılan kısım neresi? Ben bir halk olarak nerede gireceğim plaja? Toplasan 20 metrekare bile bir yer yok. İnsanlar ikişer kişi oturuyor."

TABELA VAR, ALAN YOK!

Videonun sonunda, üzerinde "Kemer Belediyesi Halk Plajı" yazan resmi tabelayı da gösteren vatandaş, tabelada "halk" ibaresi yer almasına rağmen sahilde vatandaşa alan bırakılmamasını "Kemer halkı, Türkiye halkı..." diyerek ironik bir dille eleştirdi ve kararı sosyal medya kullanıcılarının yorumuna bıraktı.