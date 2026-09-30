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Kaynak: AA

Antalya’nın Kemer ilçesinde caretta carettaların önemli yuvalama alanları arasında bulunan Çıralı Sahili’nde, bu yılki koruma ve izleme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Sahilde bulunan 117 yuvadan çıkan yaklaşık 3 bin 500 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokol doğrultusunda yürütüldü. Çalışmalara Kemer Belediyesi de destek verdi.

Sezonun son yuvası, kontrol amacıyla düzenlenen etkinlikte açıldı. Etkinliğe Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ile turistler katıldı.

Yuvadan çıkan caretta caretta yavruları sahilden denize doğru ilerledi. Yavruların denizle buluşmasına tanıklık eden turistler, bu anları fotoğrafladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, nesli tehdit altında bulunan caretta carettaların korunmasına yönelik çalışmalara belediye olarak destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da bu yıl Çıralı Sahili’ndeki 117 yuvadan 3 bin 500 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını belirtti.