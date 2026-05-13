Antalya-Isparta yolunun Kayadibi mevkisi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ali Çapraz, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan otomobil, ardından mermer blok yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Ali Çapraz ile beraberindeki eşi Sevda Çapraz'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Otomobilin kafa kafaya çarptığı TIR'ın şoförü ise yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevda ve Ali Çapraz çiftinin cenazeleri morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.