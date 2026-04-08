Burdur sınırları içindeki Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde saat 17.00 sıralarında tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemeler sırasında minibüste bulunanların Antalya Aksu ilçesinde tarım işinde çalıştıkları ve Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine doğru seyir halinde oldukları belirlendi.

Kazanın ardından karayolu ulaşıma kapatıldı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak. Olayla ilgili olarak Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi.

BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği'nden trafik kazasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkiinde minibüs ile tırın karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre yedi vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır.

- Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

- Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

- Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."