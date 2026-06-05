Antalya ekonomisinin can damarı olan ihracat verilerinde mayıs ayında kısmi bir yavaşlama görülürken, genel tablo pozitif seyrini korumaya devam ediyor. ATB Başkanı Ali Çandır'ın değerlendirmelerine göre, mayıs ayında kentin toplam ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 oranında azalarak 159,5 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu düşüşte tarım sektöründeki gerileme etkili oldu. Tarım ihracatı mayıs ayında yüzde 12,2 azalışla 86,6 milyon dolara gerilerken, alt kalemlerde yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 0,1'lik sınırlı bir düşüşle 45,9 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise yüzde 2,2'lik kayıpla 6,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Tarımdaki bu tabloya karşın mayıs ayında sanayi ihracatı yüzde 0,1, madencilik ihracatı ise yüzde 1,7 oranında ufak çaplı artışlar gösterdi.

5 AYDA 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞILDI

Mayıs ayındaki yavaşlamaya rağmen, geniş perspektifte Antalya ihracatının büyüme ivmesini sürdürdüğü görülüyor. Ocak-Mayıs 2026 döneminde kentin toplam ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 983,2 milyon dolara ulaştı.

İlk 5 aylık dönemde tarım sektörü, ihracatın lokomotifi olmayı sürdürdü. Tarım ihracatı yüzde 9,1 artışla 617,2 milyon dolar. Yaş meyve ve sebze yüzde 16,6'lık güçlü yükselişle 391,5 milyon dolar oldu. Süs bitkileri ve mamulleri yüzde 2,7 artışla 36,8 milyon dolar olarak belirlendi.

Aynı dönemde sanayi ihracatı yüzde 6,1, maden ihracatı ise yüzde 5,3 oranında büyüdü. ATB Başkanı Çandır, ilk 5 ayda Antalya’nın sağladığı bu genel ihracat artışının, Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN SÜS BİTKİSİ VE SEBZESİ ANTALYA'DAN

İhracat sepetindeki sektörel dağılıma bakıldığında tarımın ezici üstünlüğü göze çarpıyor. Mayıs ayında toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 54, sanayinin yüzde 32, madenciliğin ise yüzde 13 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayı baz alındığında ise tarımın kentin toplam dış satımındaki payı yüzde 63 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

Antalya'nın Türkiye genelindeki sektörel ağırlığı da verilerle bir kez daha kanıtlandı. Mayıs ayında Türkiye'nin toplam yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 14,2'si, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının ise yüzde 50'si (yarısı) tek başına Antalya'dan yapıldı. 5 aylık kümülatif tabloda ise bu oranlar yaş meyve sebzede yüzde 20, süs bitkilerinde ise yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

Değerlendirmelerinin sonunda üretimden pazarlamaya kadar ter döken tüm kesimlere teşekkürlerini ileten Ali Çandır, "Antalya ekonomisine can veren üreticilerimiz, tüccarlarımız ve ihracatçılarımız bu başarı tablosunun gerçek mimarlarıdır. Tarım ve ihracat sektörlerimizi çok daha güçlü noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.