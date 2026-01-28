Hazırlanan iddianamede Emniyet istihbarat şubede polis memuru Oktay Akkoç da sanık sıfatıyla iddianamede yer aldı.

İddianameye göre Oktay Akkoç, Ümit Uysal hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e bilgi veriyordu.

2023 yılında amirinin log kayıtlarında yaptığı incelemede olumsuz rapor verdiği Oktay Akkoç 2025 yılında Antalya Emniyeti’nde görevliyken meslekten ihraç edildi.

10 Eylül 2025 tarihinde Oktay Akkoç gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Emniyet ifadesinde Oktay Akkoç “Eşimin tayinini Antalya iline yaptıktan sonra teşekkür etmek için Muhittin Böcek isimli şahsın makamına gittim. Sonrasında birkaç defa görüşmemiz olmuştur. Kendisi ile sadece bayramlaşma şeklinde görüşmemiz olur. Muhittin Böcek isimli şahıs bana bir defasında Ümit Uysal isimli şahıs hakkında bilgi almak için bir şeyler sormuştur. Bana Ümit UYSAL hakkında bilgi sorduğu dönemde ben istihbarattan ayrılmıştım. Sorgu yetkim de bulunmamaktaydı. Bana sorduğunu soruları geçiştirerek net cevap vermedim. Bu konuda bir sorgulama yapmadım.(...) Sosyal medya ve açık kaynaklarda olan bilgiler doğrultusunda kendisine görüşümü bildirdim. Kendisine verdiğim bilgi herkesin ulaşabileceği bir bilgidir. Verdiğim bilginin görevim ile ilgisi yoktur. Muhittin Böcek isimli şahıs bana Ümit Uysal isimli şahsın mafya grupları, illegal ilişkileri var mı şekilde sorular sordu bende kendisine sosyal medya üzerinden açık kaynaklardan bildiğim kadarı ile Ertuğrul Kahraman isimli şahıs ile yemekte fotoğrafının bulunduğunu söyledim. Bu bilgi herkes tarafından ulaşılabilecek bir bilgidir. Ayrıca bir defasında da Ümit Uysal isimli şahsın ANKARA KUŞU isimli sosyal Medya yayıncısı ile irtibatı olup olmadığını sordu bende kendisine geçiştirmek amaçlı irtibatı olmadığını bilgisini gerçek bilgiye dayanmadan söyledim. Kendisini kırmamak için yalan söyledim. Kendisine verdiğim bu görüşüm için emniyetin sistemlerini kullanmadım veya başka bir kişiye sorgu yaptırmadım. Benim 2024 yılı mayıs ayından sonra hiç yetkim kalmamıştır” dedi.

UYSAL ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bu ifadenin ardından Ümit Uysal Antalya Emniyeti’ne gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Siyasi nedenlerden dolayı şikayetçi olmadığını söyleyen Ümit Uysal “ Bana okunan ve anlatılan konu hakkında bilgi sahibi oldum. Olayda adı geçen Muhittin Böcek ile aynı siyasi partiye üyeyiz. Şuan ki Parti kamuoyu duyarlılığını dikkate alarak suçlamanın Muhittin Böcek’e sirayet etme ihtimaline binayen Oktay Akkoç isimli şahıstan davacı/şikayetçi değilim” diye konuştu.

EMNİYETİN SİSTEMİNİ KULLANMADI

Savcılığın yaptığı çalışma sonucu Oktay Akkoç’un Ümit Uysal’la ilgili bilgiler içeren mesajı emniyetin imkanlarıyla bulmadığı ifade edildi. İddianamede “Dosya kapsamında tespiti yapılan mesaj içeriklerinde yer alan hususlarla ilgili Oktay Akkoç isimli şahsın kendisine tanımlanan sistemlerde veyahut irtibatlı olduğu arkadaşları vasıtasıyla usulsüz sorgu yaptığına yönelik bir tespitin dosyaya yansımadığı, bu haliyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Yayılmasıyla ilgili şahıs hakkında bir suç isnadı yapmanın mümkün olmadığı, mesaj içeriklerinde yer alan Ümit Uysal ile ilgili anlatımların sorgulandığına ilişkin somut bir delilin bulunmadığı, Ümit Uysal'ın müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde de bu yönde bir şikayet beyanının olmadığı, ancak şüphelinin kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde ikrar içeren beyanlarda bulunduğu, istihbarat polisi olarak kendisini Muhittin Böcek’e tanıtan Oktay Akkoç'un Muhittin Böcek'in soruları üzerine açık kaynaktan yapmış olduğu araştırmaları kendisine aktardığını, herhangi bir usulsüz sorgu yapmadığını beyan ettiği, (…) “ denildi.



