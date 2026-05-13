Fraport TAV Antalya Havalimanı’nın mini van tipi VİP transfer araçları için uygulamaya koyduğu yeni "bekleme ve yolcu teslim" kuralları, turizm sezonunun başında büyük bir protestoya neden oldu. 15 dakikayı aşan beklemelere katlanarak artan para cezaları ve giriş yasağı getirilmesi üzerine yüzlerce araç sahibi otopark çıkışlarını kapatarak eylem yaptı.

"15 DAKİKA" SINIRI VE AĞIR CEZALAR TEPKİ ÇEKTİ

Havalimanı yönetiminin başlattığı uygulamaya göre; Terminal 2’yi kullanan VİP araçlar sadece ilk 15 dakika ücretsiz kalabilecek.

Bu süreyi aşan araçlara ise adeta ceza yağacak:

15-30 dakika arası: 1.000 TL

30-45 dakika arası: 3.000 TL

45-60 dakika arası: 5.000 TL

60 dakikayı aşan beklemeler: 1 hafta havalimanına giriş yasağı.

ESNAF HAVALİMANI ÇIKIŞINI KAPATTI

Yeni tarifeye tepki gösteren VİP taşımacılık sektörü temsilcileri, ANFAŞ otoparkında toplanarak konvoy eşliğinde havalimanına girdi. Korna çalarak kararı protesto eden esnaf, transfer çıkış noktasını trafiğe kapatınca güvenlik güçleriyle zaman zaman gergin anlar yaşandı.

"TEMMUZ AYINDA BU SİSTEM ÇÖKER"

VİP Turizm Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Olcay Demirtaş, alınan kararın masa başında verildiğini ve saha gerçekleriyle bağdaşmadığını savunarak şunları söyledi:

"Bant arızalanıyor, uçak rötar yapıyor; yolcunun çıkması zaten bir saati buluyor. 15 dakikada çıkmamız imkansız. Günlük 300 iş yapıyorum, her seferinde bu cezaları ödersem evin yolunu bulamam. Antalya turizminin %70’ini minivan grubu taşıyor, bu karar küçük esnafa işkencedir."

FRAPORT TAV: "AMAÇ DÜZEN VE MEMNUNİYET"

Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada ise uygulamanın; yolcu karşılama süreçlerini iyileştirmek, düzeni sağlamak ve yolcu memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, erken gelen araçların Terminal 1’deki ayrılmış alanlarda bekleyebileceği kaydedildi.

Ancak sektör temsilcileri, Terminal 1’in uzun süredir tam kapasite çalışmadığını ve Terminal 2’deki yoğunluğun bu cezalarla yönetilemeyeceğini belirterek uygulamanın geri çekilmesini talep ediyor.