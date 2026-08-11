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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre havalimanında ocak-temmuz döneminde toplam 19 milyon 209 bin 979 yolcuya hizmet verildi.

TEMMUZ AYINDA 5,5 MİLYON YOLCU

Temmuz ayında iç hatlarda 733 bin 437, dış hatlarda ise 4 milyon 822 bin 48 yolcu olmak üzere toplam 5 milyon 555 bin 485 kişi Antalya Havalimanı'nı kullandı.

Yaz sezonunun etkisiyle dış hat yolcu trafiği, toplam yolcu sayısının büyük bölümünü oluşturdu.

30 BİNDEN FAZLA UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPTI

Temmuz ayında Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 4 bin 134, dış hatlarda 26 bin 694 olmak üzere toplam 30 bin 828 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

YÜK TRAFİĞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanında temmuz ayında kargo, posta ve bagaj olmak üzere toplam 66 bin 18 ton yük trafiği gerçekleşti.

YILIN İLK 7 AYINDAKİ VERİLER AÇIKLANDI

Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı'nda toplam 113 bin 664 uçak trafiği gerçekleşirken, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 230 bin 452 ton olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan veriler, Antalya Havalimanı'nın özellikle yaz sezonunda hem yolcu hem de uçak trafiğinde yoğunluğunu sürdürdüğünü ortaya koydu.