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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli bir yolcu takibe alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’ten Antalya’ya gelen yolcuya ait bagajda yapılan detaylı aramada, bebek bezlerinin içerisine gizlenmiş halde yüklü miktarda nakit para bulundu.

Operasyonda toplam 381 bin 750 avroya el konulurken, olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.