Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli bir yolcu takibe alındı.

Antalya Havalimanı’nda bebek bezine gizlenen 381 bin euro yakalandı - Resim : 1

Fransa’nın başkenti Paris’ten Antalya’ya gelen yolcuya ait bagajda yapılan detaylı aramada, bebek bezlerinin içerisine gizlenmiş halde yüklü miktarda nakit para bulundu.

Operasyonda toplam 381 bin 750 avroya el konulurken, olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Ünlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyorduÜnlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyorduEkonomi
Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalıUçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalıGündem