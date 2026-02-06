Antalya Giden Gelmez dağlarında esrarengiz olaylar

Jeolojik yapısındaki yoğun demir cevheri ve bazaltik kayaların bu sıra dışı doğa olayına sebebiyet verdiği bilimsel verilerle ortaya kondu.
Antalya ile Konya sınırında yer alan ve sarp kayalıklarıyla bilinen Giden Gelmez Dağları, son dönemde yaşanan "manyetik sapmalar" nedeniyle bilim dünyasının merceğine oturdu.
Bölgeye giden dağcıların ve yerel halkın pusulalarının ters döndüğü, akıllı telefonların sinyal kaybettiği yönündeki bildirimler üzerine yapılan incelemeler, bölgenin alışılagelmişin dışında bir jeomanyetik alana sahip olduğunu doğruladı.