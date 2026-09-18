Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Mobil Halk Plajı civarındaki dik falezler ile su altı ekosistemini kapsayan çalışmada resmi ve sivil arama kurtarma ekipleri omuz omuza görev yaptı.

AFAD, AKUT, İYAK, Kırmızı Kasklılar ve MAKSAT ekiplerinin katılımıyla sabahın ilk ışıklarında başlayan mesai gün boyu sürdü. Dalgıçlar deniz tabanındaki kirliliğe müdahale ederken, iple erişim uzmanları yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki dik falez bandına inerek kayalıklarda biriken atıkları topladı. Zorlu geçen çalışmalar neticesinde karadan ve denizden onlarca torba çöp çıkarıldı.

"KİRLETMEK ÇOK KOLAY, TEMİZLEMEK İSE ÇOK ZOR"

Dünya Temizlik Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, özellikle gözle görülmeyen su altı kirliliğine dikkat çekti. Temizlik süreçlerinin büyük emek gerektirdiğini vurgulayan Şahin, tüm vatandaşları denizlerdeki plastik ve mikroplastik tehdidine karşı daha sorumlu davranmaya davet etti.