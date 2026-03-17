Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, altın ve nakit paralarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kar payı vaadiyle kendilerinden para ve ziynet eşyası alan kuyumcu B.A.’nın iş yerini açmaması üzerine dolandırıldıklarını iddia etti. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde zararın söz konusu olduğu olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

“CENAZE DOLAYISIYLA KAPALIYIZ”

Döşemealtı Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren kuyumcu B.A.’ya vatandaşlar, kar payı vaadiyle nakit para ve ziynet eşyalarını teslim etti. Sabah iş yerine giden vatandaşlar, kapıda “Cenaze dolayısıyla kapalıyız” yazısını görünce durumu polise bildirdi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın izniyle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ziynet eşyaları bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.