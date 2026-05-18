Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ADSO’nun açıklamasına göre genç müzisyenlerin sahne aldığı konser, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün’ün üstlendiği gecenin ilk bölümünde Selin Akın Weber, Fagot Konçertosu’nu yorumladı. Lara Başer ile Sıla Samur, Mendelssohn’un Konzertstück No. 2 eserini seslendirirken Ahmet Efe Demirci ise Chopin’in 2. Piyano Konçertosu’nu icra etti.

Programın ikinci yarısı, Rukiye Ayben Sever’in yorumladığı Mercadante Flüt Konçertosu ile başladı. Ardından Özgür Deniz Akalın, Dvorak Viyolonsel Konçertosu’nu seslendirdi. Konser, İdil Olgar’ın Çaykovski Keman Konçertosu performansıyla sürdü.

Öte yandan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 22 Mayıs saat 20.30’da AKM Aspendos Salonu’nda “Bahar Konseri” düzenleyecek.

Konserde orkestranın yönetimini şef Rustam Rahmedov üstlenecek.