Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

ANTALYA DERBİSİNDE PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 29'a yükseltirken Alanyaspor ise 34 puana ulaştı.

ANTALYASPOR'UN DURUMU KRİTİK

Ligde bitime iki hafta kala Antalyaspor'un durumu oldukça kritik. Gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Akdeniz temsilcisi son haftada Kocaelispor'u ağırlayacak.

ALANYASPOR 5 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Ligde 5 haftadır kazanamayan Alanyaspor ise sırasıyla Kayserispor ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.