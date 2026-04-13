İlk sarsıntı sabah saat 08.43’te 3.5 büyüklüğünde kaydedilirken, yaklaşık 26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kısa süre sonra, saat 08.48’de aynı bölgede bu kez 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

Daha yüzeye yakın olan bu sarsıntının derinliği ise yaklaşık 16 kilometre olarak ölçüldü. Her iki deprem de Antalya’nın kıyı kesimlerinde hissedildi ve bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yaşanan depremlerin ardından yer bilimci Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Görür, sarsıntının Helen-Kıbrıs Fay Zonu üzerinde ve sığ bir derinlikte meydana geldiğini belirtti. Bu tür depremlerin daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğine işaret etti.

İşte Naci Görür’ün paylaşımı;

"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.