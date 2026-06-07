Antalya çileğinde yolun sonu: Son hasat çileklerin gizli rotası

Üretilen çileklerin kalitesi hakkında değerlendirme yapan Şaban Aksoy, “Artık Antalya çileğinde sezonun son dönemlerini yaşıyoruz. Ancak şu anda hala oldukça kaliteli çilek hasat ediliyor. Bu dönemde elde edilen ürünlerin önemli kısmı işlenerek yaz aylarında kullanılmak üzere depolanıyor. Bir bölümü de meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Dolayısıyla şu anki üretimin büyük kısmı sofralık tüketim için değil. İç Anadolu gibi daha serin bölgelerde yetişen çilekler pazara girmeye başladı. Marketlerde gördüğümüz yüksek fiyatların sebeplerinden biri de ürünün daha uzak bölgelerden geliyor olması" diye konuştu.