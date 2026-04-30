Antalya’da sabah saatlerinde iki ayrı operasyon yapıldı. İlk operasyon Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapıldı.

Aynı saatlerde, bu dosyadan bağımsız başka bir soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTI LİSTESİNDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de var.

Antalya Büyükşehir Belediyesi özel kalem biriminde çalışan K.K. ile belediyenin Kumluca Koordinatörü K.K.T., asayiş şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sayısının daha fazla olduğu bilgisi de paylaşıldı. Kumluca Koordinatörü K.K.T.’nin daha önce belediye iştiraklerinden Sosyal A.Ş.’de görev yapmış olması, hafriyat soruşturmasına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi.

ZUHAL BÖCEK GÖZALTINDA

Öte yandan eş zamanlı olarak bu operasyondan bağımsız bir başka operasyon daha yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.