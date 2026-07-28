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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gözaltı kararı uygulandı. Belediye bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheliyi bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan T.G., işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE ARAMA

Gözaltı işleminin ardından KOM ekipleri, sabah saatlerinde Atatürk Parkı içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama gerçekleştirdi. Aramalarda merkezde bulunan bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ile çeşitli resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu.

BÖCEK'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Sosyal medya paylaşımlarında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap ettiği belirtilen T.G.'nin, Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı'nın birim sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.