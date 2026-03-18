Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 5’i tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti önemli kararlar aldı.

Heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Öte yandan eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye kararı verildi.

Mahkeme ayrıca savcılığın bazı şüphelilere yönelik tutuklama taleplerini reddederken, Muhittin Böcek’in son bir yıla ait sağlık raporlarının dosyaya sunulmasını istedi.