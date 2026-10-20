Kaynak: İHA

Sinemaseverlerin her yıl heyecanla beklediği 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde film gösterim takviminin açıklanmasıyla birlikte bilet satışı başladı. Çevrim içi platform Biletix ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gişelerinden satışa sunulan biletlere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Gişede bilet sırasına giren ve festival coşkusunu her yıl yaşadığını belirten Eyüp Çakmak, "Günde bazen 3-4 film izliyoruz. Sanatçılarla aynı ortamda bulunmak ve söyleşileri takip etmek çok değerli. Ekonomik şartları düşündüğümüzde bilet fiyatları oldukça makul. Ayrıca bu yılki 'Daima' temasıyla festivalin kesintisiz süreceği mesajının verilmesi de çok kıymetli" dedi.

"SOSYALLEŞMEMİZE VESİLE OLUYOR"

Kızıyla birlikte ödüllü filmleri izlemeyi tercih ettiğini belirten Meryem Kaya ise festivalin özellikle ileri yaştaki vatandaşlar için önemli bir sosyal imkan sunduğunu vurgulayarak, "Bizim gibi yaşı ilerlemiş insanlara evden çıkıp sosyal hayata katılma fırsatı veriyor. Fiyatlar her zaman uygun tutuluyor" diye konuştu.

Sinemanın hayatın bir yansıması olduğunu ifade eden Seher İren ile festival için özel film listesi hazırladığını söyleyen Ekin Deniz Kaya da etkinliklerin kente büyük bir canlılık getirdiğini dile getirdi.