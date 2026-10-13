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Kaynak: AA

Antalya’nın Aksu ilçesinde 7 Eylül’de meydana gelen orman yangınının etkilediği hayvanlardan 10’u, tedavi ve bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilerek yeni yaşamlarına adım attı.

Yangından sonra Yeşilkaraman Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’na götürülen hayvanlar arasında bulunan 1 kedi ve 9 köpek için sahiplendirme etkinliği düzenlendi. Aksu Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ünsal ile Veteriner İşleri Müdürü Betül Hallaç da yer aldı.

Yangınla mücadele sırasında kendi imkânlarıyla söndürme çalışmalarına destek olan ve hayvanlarla ilgilenen 3 kişi, bakımevinde tedavileri tamamlanan hayvanları sahiplenme kararı aldı. Böylece yangından etkilenen 10 hayvan için yeni yuvalar bulundu.

ÜNSAL: HAYVANLARIN GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ünsal, yangının ardından çevredeki çok sayıda hayvanın bakımevine getirildiğini aktardı. Hayvanların güvenli ve sevgiyle karşılanacakları ortamlarda yaşamalarını önemsediklerini belirten Ünsal, yangından etkilenen 10 hayvanın daha yeni yuvalarına yerleştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

SAHİPLENDİĞİ HAYVANLARA ÇİLEK VE DUMAN İSİMLERİNİ VERDİ

Etkinlik kapsamında bir kedi ve bir köpeği sahiplenen Batuhan Karataş, dişi köpeğine Çilek, dişi kediye ise Duman adını verdi.

Karataş, hayvanların tedavi süreçlerinde görev alan veteriner hekimlere ve Aksu Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Vatandaşları da hayvan sahiplenmeye çağırdı.