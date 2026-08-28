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Kaynak: İHA

Aksu ilçesine bağlı Mandırlar Mahallesi'nde saat 16.30 sularında ormanlık ve zeytin ağaçlarının yer aldığı arazide yangın meydana geldi. Depoların arka kısmında başlayan yangın sebebiyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aksu Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Arazinin yapısı nedeniyle alana karadan girmekte güçlük çekilirken, alevlerin zeytinlik ile ormanlık alanda yayılması üzerine helikopterle havadan destek başlatıldı.

Alevlerin ulaştığı iki katlı bir müstakil ev, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yerleşim yerleri ile iş yerlerine yönelik tehdit oluşturan olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.