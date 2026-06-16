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Kaynak: AA

Antalya’da tarımın önemli merkezlerinden Aksu ilçesinde buğday hasadı başladı. İlkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 gün geciken hasat sezonunda, 15 bin dekarlık alanda ekilen buğdaylar biçerdöverlerle toplanıyor.

ÜRETİCİLER YOĞUN MESAİDE

Örtü altı sebze ve meyve üretimiyle bilinen ilçede tahıl üretimi de ekonomiye katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren biçerdöverler hasat yaparken, üreticiler de çalışmalara eşlik ediyor. Toplanan ürünler kamyonlarla depolara taşınıyor.

TARIM EKİPLERİ SAHADA

Hasadın başlamasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini artırdı. Teknik personel, biçerdöverlerde dane kaybını önlemek için kontroller yaparken, üreticilere bilgilendirmelerde bulunuyor. Ayrıca ürün kalitesini etkileyebilecek hastalık ve zararlılar da inceleniyor.

“HASAT 10 GÜN SÜRECEK”

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur, ilçede yaklaşık 15 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, yağışlar nedeniyle hasadın geciktiğini söyledi.

Hasadın yaklaşık 10 gün süreceğini ifade eden Boğatemur, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını, teknik ekiplerin dane kaybı ve kaliteyi yakından takip ettiğini dile getirdi.

VERİM 300-350 KİLOGRAM

Dekar başına ortalama 300-350 kilogram verim alındığını kaydeden Boğatemur, üreticilere rutubetli ürün hasadı yapmamaları ve anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

ÜRETİCİLER FİYATTAN UMUTLU

Üretici Şükrü Koray Tunç ise kasım ayında ekim yaptıklarını belirterek, hasadın başladığını ve yaklaşık 10 gün daha süreceğini söyledi. Tunç, alım fiyatlarının daha yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.

HASAT SONRASI DEPOLAMA

Aksu’da hasadın tamamlanmasının ardından elde edilen ürünlerin depolara alınacağı belirtildi.