Yeniçağ Gazetesi
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Antalya adeta kavruluyor: Hissedilen sıcaklık tam 47 derece

Antalya’da %70 neme ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durdurdu. Termometreler 34’ü gösterse de hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalanlar, boşalan kent merkezinden kaçıp Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Kaynak: DHA
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Antalya adeta kavruluyor: Hissedilen sıcaklık tam 47 derece - Resim: 1

Antalya’da sıcak hava ve yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseldi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezi boş kaldı, denizde serinlemek isteyenler sahilde yoğunluk oluşturdu.

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Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü.

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Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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Antalya adeta kavruluyor: Hissedilen sıcaklık tam 47 derece - Resim: 5

Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi. Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

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Antalya adeta kavruluyor: Hissedilen sıcaklık tam 47 derece - Resim: 13
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