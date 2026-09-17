Demre ilçesi açıklarında 15 Eylül'de motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı, 'Danipus' isimli yelkenli teknede bulunanlar, yardım istedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekibi görevlendirildi. İhbara konu mevkiye intikal eden Sahil Güvenlik ekibi, yelkenli tekneyi yedeğine alarak Demre Setur Marina'ya yanaştırdı
Antalya açıklarında tekne sürüklenmeye başladı: Sahil Güvenlik yetişti
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Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında motoru arızalanan İngiltere bayraklı yelkenli tekne sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 İsrail vatandaşının bulunduğu tekne, yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince yedeğe alınarak marinaya ulaştırıldı.
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