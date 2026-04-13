Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının bölgenin jeolojik yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

DALMA BATMA ZONU ETKİSİ

Bektaş, depremin Helenik Kıbrıs Yayı üzerindeki dalma batma zonunun sismik aktivitesinden kaynaklandığını belirtti.

Bu tür depremlerin, bölgedeki levha hareketlerinin doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

KARADAKİ ETKİSİ SINIRLI KALDI

Depremin denizde meydana gelmesinin, karada hissedilen sarsıntıyı sınırladığını vurgulayan Bektaş, buna rağmen yaşanan hareketliliğin bölgenin tektonik özelliklerini hatırlatması açısından önemli olduğunu kaydetti.