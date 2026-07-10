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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan ve yeniden inşa süreci devam eden Hatay Antakya'da, şehrin simgelerinden biri daha tarihe karışıyor. Asi Nehri üzerinde kurulu olan ve yarım asırdır kentin iki yakasını birbirine bağlayan 54 yıllık tarihi Ata Köprüsü’nün yıkım çalışmalarına resmen başlandı.

Depremlerde ağır hasar alan ve güvenlik gerekçesiyle bir süredir kontrollü geçişlerin sağlandığı köprü, iş makinelerinin darbeleriyle sessizliğe gömülüyor.

BİR DEVRİN SONU: ANTAKYA'NIN SOSYAL HAFIZASIYDI

1972 yılında hizmete açılan Ata Köprüsü, sadece iki yakayı birbirine bağlayan betonarme bir yapı olmanın çok ötesindeydi. Antakyalıların buluşma noktası, seyyar satıcıların tezgah açtığı, nehrin akışını izleyen insanların durakladığı canlı bir kent meydanı işlevi görüyordu.

6 Şubat felaketinin ardından ayakta kalmayı başarsa da yapılan teknik incelemeler sonucunda köprünün taşıyıcı kolonlarında ve statik yapısında geri döndürülemez hasarlar tespit edildi. Şehir merkezindeki tescilli ve tarihi binaların enkaz kaldırma süreçlerinin ardından, kamu güvenliğini tehdit eden bu devasa yapının da tamamen ortadan kaldırılmasına karar verildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İLK KAZMA VURULDU

Sabah saatlerinde köprü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, Asi Nehri’nin her iki tarafındaki yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. İş makinelerinin köprünün gövdesini kırmaya başlamasıyla birlikte çevrede toplanan pek çok Antakyalı, şehrin bir hafıza mekanının daha yok oluşunu buruk gözlerle izledi.

Yıkım ekiplerinden alınan bilgilere göre;

Aşamalı Yıkım: Köprü gövdesi Asi Nehri'ne zarar vermeyecek şekilde parça parça kırılarak kaldırılacak.

Enkaz Yönetimi: Molozların nehir yatağını tıkamaması için nehir içine geçici bariyerler kuruldu.

Süreç: Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Vatandaşların Ortak Üzüntüsü: Yıkım çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerinden biri durumu şu sözlerle özetledi: "Evlerimiz, camilerimiz, eski Antakya sokaklarımız gitti... Şimdi de gençliğimizin geçtiği, her gün üzerinden yürüdüğümüz Ata Köprüsü yıkılıyor. Şehrin coğrafyası tamamen değişti, içimiz acıyor."

YERİNE NE YAPILACAK?

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asi Nehri üzerine Antakya'nın yeni imar planına ve mimari dokusuna uygun, depreme dayanıklı modern bir köprü inşa edilecek. Yeni projenin hem yaya sirkülasyonunu rahatlatması hem de nehir çevresindeki rekreasyon alanlarıyla entegre olması hedefleniyor.

Antakya, küllerinden doğmaya çalışırken bir yandan da geçmişin izlerini birer birer geride bırakıyor. Ata Köprüsü'nün yıkımı, şehrin tarihindeki en hüzünlü dönemeçlerden biri olarak kayıtlara geçti.