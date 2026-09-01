Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ
Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle dikkat çeken bir basın açıklaması yayımladı. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden inşa sürecine vurgu yapılan açıklamada, barış kavramının yalnızca silahların susması değil; temiz hava, temiz su, doğanın ve insan sağlığının korunduğu güvenli bir yaşam düzeni olduğu belirtildi.
"DEPREM YALNIZCA BİNALARIMIZI DEĞİL, GELECEĞİMİZİ DE SARSTI"
6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen acıların ve kayıpların hâlâ taze olduğu ifade edilen açıklamada, felaketin yarattığı yıkımın sadece fiziki yapılarla sınırlı kalmadığı; yaşam alanlarını, doğayı ve geleceğe olan güven duygusunu da derinden sarstığı vurgulandı.
Dernek yönetimi, Antakya’da "yeniden inşa" adı altında yürütülen mevcut çalışmaların halk sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Enkaz kaldırma, yıkım, hafriyat, taş ocakları ve beton santralleri nedeniyle oluşan yoğun toz ve hava kirliliği, depremzedelerin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Barış; çocukların asbest ve toz solumadığı, enkazın çevre ve insan sağlığı gözetilerek yönetildiği, Asi Nehri’nin ve doğal alanlarımızın korunduğu bir yaşam düzenidir."
"BETONARME BİNALAR DİKMEK KENTİ YENİDEN KURMAK DEMEKTİR"
Yeniden yapılanma sürecinin sadece betonarme binalar inşa etmekten ibaret olamayacağını belirten Antakya Çevre Koruma Derneği; Hatay’ın geleceğinin ekolojik, bilimsel, şeffaf ve katılımcı ilkelerle şekillenmesi gerektiğini savundu. Kentsel hafızanın, kültürün ve doğanın rant uğruna feda edilemeyeceği ifade edildi.
EKOKIRIM KARŞITI 4 TEMEL ÇAĞRI
Açıklamada, Hatay'ın yeniden inşasında yeni çevre felaketlerine izin verilmemesi gerektiği belirtilerek yetkililere şu acil talepler iletildi:
Halk Sağlığı Güvencesi: Hava ve su kirliliğine karşı etkin ve sürekli denetimlerin sağlanması.
Ekolojik Dengenin Korunması: Asi Nehri ve çevresindeki doğal yaşam alanlarının rant ve kirlilikten korunması.
Katılımcı Yönetim: Kentin yeniden inşasında halkın iradesinin ve yerel hafızanın esas alınması.
Sağlıklı Çevre Hakkı: Depremin yaralarını derinleştiren değil, saran ve doğayla barışık bir modelin uygulanması.
Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu, açıklamalarını "Antakya’nın geleceği betonun değil, yaşamın geleceğidir. Savaşsız, sömürüsüz ve adil bir dünya için Hatay’dan barışın ve yaşamın sesini yükseltiyoruz" sözleriyle noktaladı.