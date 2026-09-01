Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle dikkat çeken bir basın açıklaması yayımladı. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden inşa sürecine vurgu yapılan açıklamada, barış kavramının yalnızca silahların susması değil; temiz hava, temiz su, doğanın ve insan sağlığının korunduğu güvenli bir yaşam düzeni olduğu belirtildi.

​"DEPREM YALNIZCA BİNALARIMIZI DEĞİL, GELECEĞİMİZİ DE SARSTI"

​6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen acıların ve kayıpların hâlâ taze olduğu ifade edilen açıklamada, felaketin yarattığı yıkımın sadece fiziki yapılarla sınırlı kalmadığı; yaşam alanlarını, doğayı ve geleceğe olan güven duygusunu da derinden sarstığı vurgulandı.

​Dernek yönetimi, Antakya’da "yeniden inşa" adı altında yürütülen mevcut çalışmaların halk sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

​"Enkaz kaldırma, yıkım, hafriyat, taş ocakları ve beton santralleri nedeniyle oluşan yoğun toz ve hava kirliliği, depremzedelerin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Barış; çocukların asbest ve toz solumadığı, enkazın çevre ve insan sağlığı gözetilerek yönetildiği, Asi Nehri’nin ve doğal alanlarımızın korunduğu bir yaşam düzenidir."

​"BETONARME BİNALAR DİKMEK KENTİ YENİDEN KURMAK DEMEKTİR"

​Yeniden yapılanma sürecinin sadece betonarme binalar inşa etmekten ibaret olamayacağını belirten Antakya Çevre Koruma Derneği; Hatay’ın geleceğinin ekolojik, bilimsel, şeffaf ve katılımcı ilkelerle şekillenmesi gerektiğini savundu. Kentsel hafızanın, kültürün ve doğanın rant uğruna feda edilemeyeceği ifade edildi.

​EKOKIRIM KARŞITI 4 TEMEL ÇAĞRI

​Açıklamada, Hatay'ın yeniden inşasında yeni çevre felaketlerine izin verilmemesi gerektiği belirtilerek yetkililere şu acil talepler iletildi:

​Halk Sağlığı Güvencesi: Hava ve su kirliliğine karşı etkin ve sürekli denetimlerin sağlanması.

​Ekolojik Dengenin Korunması: Asi Nehri ve çevresindeki doğal yaşam alanlarının rant ve kirlilikten korunması.

​Katılımcı Yönetim: Kentin yeniden inşasında halkın iradesinin ve yerel hafızanın esas alınması.

​Sağlıklı Çevre Hakkı: Depremin yaralarını derinleştiren değil, saran ve doğayla barışık bir modelin uygulanması.

​Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu, açıklamalarını "Antakya’nın geleceği betonun değil, yaşamın geleceğidir. Savaşsız, sömürüsüz ve adil bir dünya için Hatay’dan barışın ve yaşamın sesini yükseltiyoruz" sözleriyle noktaladı.