"Antakya Ayağa Kalkıyor" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyon içinde sahada görev yapıyor. Altyapısı tamamlanmamış bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla geçici çözüm olarak açık asfalt serimi uygulanıyor.

Çalışmalar kapsamında Antakya’da Kışla Önü, Kışla Saray Mahallesi, Mehmet Kafadar Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü önü, HATSU Kavşağı, Kavaslı Caddesi üzerinde ışıklarından Gülderen Üst Geçidi’ne giden alternatif yol, Eski İskenderun Yolu, Dikmece Bahçelievler bağlantı yolu, Odabaşı Mahallesi, Tekel Caddesi, SSK Caddesi, Beşti Caddesi ve Açık Cezaevi önünde açık asfalt, robot yama ve malzeme serimi çalışmaları gece saatlerinde tamamlandı. Diğer bölgelerde planlanan çalışmaların ise program dahilinde devam ettiği bildirildi.



Yetkililer, yürütülen çalışmalarla bozuk yolların kısa sürede iyileştirilmesinin hedeflendiğini ve altyapı ile şehir düzenleme çalışmaları tamamlanana kadar açık asfalt uygulamalarıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.