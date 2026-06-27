Yangın; Antakya ilçesinde Kuzeytepe Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu.

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