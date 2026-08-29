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Kaynak: İHA

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde mısır üretimi yapan üreticiyi tarlasında ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu.

Ziyarette mısır bitkilerinin gelişim durumu ve üretim süreci yerinde incelenirken, sezonun genel seyri hakkında üreticiden bilgi alındı. Türkmen, üretimde verimliliğin artırılması, bitki sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekerek üreticinin talep ve önerilerini dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sahada sürdürüldüğü belirtildi.