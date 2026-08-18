Hatay’ın Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi’nde faaliyet gösteren küspe yağ fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgilere göre, fabrikadaki yangının fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. İhbarla birlikte ekipler olay yerine sevk edilirken, yürütülen müdahale çalışmaları sonucunda yangının büyümesi önlendi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alındı.