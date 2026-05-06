Hatay’ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Antakya’da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan denetimler ve takip neticesinde, "Hırsızlık" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.