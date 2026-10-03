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Kaynak: ANKA

Antakya’da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Ferah Apartmanı’na mevzuata aykırı şekilde iskan veren 2’si belediye personeli mühendis, 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, projeye aykırı yapıya onay vererek sahte belge düzenledikleri sabit görülen sanıkları 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına mahkûm etti.

USULSÜZ İSKAN CEZASIZ KALMADI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraycık Mahallesi’ndeki Ferah Apartmanı’nın mimari ve statik projelerinin mevzuata aykırı olmasına rağmen 31 Ocak 2018’de yapı kullanma izin belgesi verilmesi üzerine soruşturma başlattı. Binayı yerinde inceleyerek evraka imza atan Antakya Belediyesi görevlisi inşaat mühendisi F.A.A. ile makine mühendisi M.İ. ve yapı denetim şirketi yetkilisi A.E.S. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı.

"PROJEYE AYKIRI BİNANIN KULLANIMINA YOL AÇTILAR"

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık; iskan belgesinin verildiği tarihte yapının imar ve projeye tamamen aykırı olduğunu, sanıkların gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek binanın oturuma açılmasına zemin hazırladığını belirtti. Söz konusu yapının 6 Şubat depremlerinde de zarar gördüğüne dikkat çekilerek sanıkların cezalandırılması istendi.

3 SANIK İÇİN HAPİS VE MESLEKTEN MEN KARARI

Sanıkların suçlamaları reddettiği duruşmada mahkeme heyeti, 3 sanığı "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan takdiri indirimle 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında ayrıca, cezanın infazının ardından geçerli olmak üzere 1 yıl 10 ay süreyle mesleki hak ve yetkileri kullanmaktan yasaklama kararı verildi. Karara karşı istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.

"KAMU GÜVENİ SUİSTİMAL EDİLDİ"

Gerekçeli kararda; Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin kamu güvenini temsil eden resmi bir evrak olduğuna işaret edildi. Mahkeme, belediye mühendislerinin kamusal yetkiyle onay makamında bulunduğunu, yapı denetim yetkilisinin ise fenni denetim yükümlülüğü taşıdığını hatırlattı.

"SİĞINAK KONUTA ÇEVRİLMİŞ, 8 KAÇAK DAİRE YAPILMIŞ"

Dosyadaki bilirkişi raporlarında yer alan skandallar da gerekçeli karara yansıdı. İskan verildiği sırada binada kaçak olarak inşa edilmiş 8 dairenin bulunduğu, ortak alan olan sığınağın konuta dönüştürüldüğü, asansör ile kat yüksekliklerinin projeyle bağdaşmadığı vurgulandı. Sanıkların bu tabloya rağmen "projeye ve mevzuata yüzde 100 uygundur" raporu vererek somut gerçek dışı sahte belge ürettikleri kaydedildi.