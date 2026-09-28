Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu

Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu

İstanbul Arnavutköy’de annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen kadın, eline aldığı kaldırım taşını İETT durağının camına fırlattı.

Kaynak: İHA
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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 1

Tartışmanın ardından sokağa çıktı
Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Buse Nur Y., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendi.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 2

Eline kaldırım taşını aldı
Tartışmanın ardından dışarı çıkan kadın, yol kenarından aldığı kaldırım taşıyla İETT otobüs durağına yöneldi.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 3

Taşı durağın camına fırlattı
Buse Nur Y., elindeki kaldırım taşını otobüs durağının camına fırlattı. Darbenin etkisiyle durağın camı kırıldı.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 4

O anlar kaydedildi
Kadının kaldırım taşıyla durağın camını kırdığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 5

Olay yerinden uzaklaştı
Camı kırdıktan sonra bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 6

Kimliği belirlendi
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 7

Devriye ekipleri yakaladı
Polis ekiplerince yakalanan Buse Nur Y. gözaltına alınarak işlemleri için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 8

Suç kayıtları ortaya çıktı
Polisin yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 9

Hakkında işlem başlatıldı
Kadın hakkında İETT durağına verdiği zarar nedeniyle “kamu malına zarar verme” suçundan adli işlem başlatıldı.

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Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu - Resim: 10

Adliyeye sevk edilecek
Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Buse Nur Y.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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