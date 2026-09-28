Tartışmanın ardından sokağa çıktı
Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Buse Nur Y., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendi.
Annesiyle tartıştı, eline kaldırım taşını aldı: Öfkesinin bedeli ağır oldu
İstanbul Arnavutköy’de annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen kadın, eline aldığı kaldırım taşını İETT durağının camına fırlattı.Kaynak: İHA
Tartışmanın ardından sokağa çıktı
Eline kaldırım taşını aldı
Tartışmanın ardından dışarı çıkan kadın, yol kenarından aldığı kaldırım taşıyla İETT otobüs durağına yöneldi.
Taşı durağın camına fırlattı
Buse Nur Y., elindeki kaldırım taşını otobüs durağının camına fırlattı. Darbenin etkisiyle durağın camı kırıldı.
O anlar kaydedildi
Kadının kaldırım taşıyla durağın camını kırdığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay yerinden uzaklaştı
Camı kırdıktan sonra bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kimliği belirlendi
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti.
Devriye ekipleri yakaladı
Polis ekiplerince yakalanan Buse Nur Y. gözaltına alınarak işlemleri için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Suç kayıtları ortaya çıktı
Polisin yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Hakkında işlem başlatıldı
Kadın hakkında İETT durağına verdiği zarar nedeniyle “kamu malına zarar verme” suçundan adli işlem başlatıldı.
Adliyeye sevk edilecek
Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Buse Nur Y.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.