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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. E.Ç., ikametinde bulunan el çantasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇANTADAN ALTIN VE PARA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin E.Ç.’nin oğlu S.M.Ç. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin annesine ait çantadan 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet beşibiryerde altın zincir, 1 adet Osmanlı tuğralı altın, 4 adet çeyrek altın ve 20 bin TL nakit para aldığı belirlendi.

Oğlundan şikayetçi olan E.Ç.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve çalınan ziynet eşyaları ile parayı ele geçirmek için çalışma başlattı.