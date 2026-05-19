Sultangazi’de meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 engelli olduğu öğrenilen K.G., annesiyle birlikte sokakta yürüdüğü sırada market sahibi ve yanındakilerle tartıştı.

Tartışmanın ardından market çalışanları içeri girerken, K.G. eline aldığı taşla markete yönelerek tehditler savurdu. Peşinden gelen annesi oğlunu sakinleştirmeye çalışırken, K.G.’nin market önündeki dondurucu dolabının camına vurduğu öğrenildi.

Market sahibinin ise annenin arkasına geçerek taşın kendisine fırlatılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi. Annesinin ikna etmesiyle olay yerinden uzaklaştırılan K.G., daha sonra sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.