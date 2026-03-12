Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine oğlu İbrahim Akgün gözaltına alındı.

Akgün, ifadesinde suçunu itiraf etti. Akgün annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını belirterek "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm" dedi.

İbrahim Akgün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.