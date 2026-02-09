Annesine kızan şahıs cinnet geçirip oturduğu evi aleve verdi. Çıkan yangın ve yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlarsa itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Yangın olayı, gece saat 23.50 sıralarında Üniversite Mahallesi 5. TOKİ Evleri’nde bulunan 5 katlı C2 Blok’un 4. katındaki dairede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, K.N. (33) tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine sinirlenerek oturdukları daireyi ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken K.N., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina etrafında güvenlik önlemi alarak park halindeki araçları kaldırttı. Bir apartman sakini, şahsın tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine evi ateşe verdiğini söyledi.





"EVLERİNDE MAHSUR KALAN VE DUMANDAN ETKİLENEN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI"

Mahalleliyi sokağa döken yangında apartmandaki dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Oturdukları daireyi ateşe veren K.N., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından adrese gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da olayla ilgili bilgi aldı.

Yangın, itfaiyenin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.