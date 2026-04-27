Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Hüsna Yılmaz’dan bir süre haber alamayan oğlu, durumdan şüphelenerek annesinin evine gitti.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eve girdiğinde annesini yerde hareketsiz bir şekilde bulan oğul, büyük bir şok yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 86 yaşındaki Hüsna Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, 86 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.