Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda

AİLESİ ZOR AYAKTA DURDU

Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Balaban için bugün öğle namazının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Tören öncesi Balaban'ın cenazesi, ilk olarak baba evine getirildi.