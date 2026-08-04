Yeniçağ Gazetesi
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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda

Bitlis Tatvan'da otomobilin motosikletine çarpması sonucu yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'da gözyaşları ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Annesi ve eşi tabuta sarılarak veda etmesine yürekler dayanmadı.

Kaynak: DHA
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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 1

Bitlis Tatvan ilçesinde otomobilin, motosikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban (31), memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 2

Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı otomobil, önce Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı 13 ABC 216 plakalı motosiklete, ardından M.K. idaresindeki 34 MHT 740 plakalı otomobile çarptı.

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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 3

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan sürücü aranırken, Balaban'ın cenazesi dün Tatvan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tören sonrası memleketi Manisa'ya gönderildi.

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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 4

AİLESİ ZOR AYAKTA DURDU

Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Balaban için bugün öğle namazının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Tören öncesi Balaban'ın cenazesi, ilk olarak baba evine getirildi.

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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 5

Helallik alındığı sırada Balaban'ın babası Hasan Balaban, annesi Ummuhan Balaban ve eşi Hilal Balaban (27) ayakta durmakta güçlük çekti. Daha sonra cenaze tekbirler eşliğinde cenaze namazın kılınacağı mahalle meydanına götürüldü.

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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 6

Buradaki törene; Yunusemre ilçe Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sayın Cengiz Güven, siyasi partilerin il temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namaz sonrası Balaban'ın cenazesi, Yağcılar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 7
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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 8
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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 9
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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 10
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Annesi ve eşi tabuta sarıldı: Uzman Çavuş’a son veda - Resim: 11
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