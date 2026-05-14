Annelerini bulmak için tek tek kokladılar

İşletme hakkında bilgiler veren Ulaş TİGEM İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şube Şefi Ziraat Mühendisi İbrahim Vefa Durdu, toplam 71 bin dekar tarım arazisinin 45 bin dekarı tarla faaliyetleri için diğer kısmının ise kültür dışı ve mera alanı olarak kullanıldığını belirterek, "İşletmemiz Sivas ilinin güneydoğusunda Sivas-Malatya karayolu üzerinde 1944 yılında kurulmuş ve 1984 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 71 bin dekar arazi varlığı olan işletmede bu alanın 45 dekarı ekilebilir arazi olup kalan arazi mera ve kültür dışı arazilerdir. İşletmede sertifikalı tohum üretimi amacıyla; tritikale, yonca, fiğ, korunga ile hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretimleri yapılmaktadır. Ülkemiz gen kaynaklarının korunması ve yaşatılması adına işletmede Kangal Çoban Köpeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. İşletmede Kangal Akkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülmektedir. Kangal Koyunu, Akkaraman ırkının lokal bir tipidir. Akkaraman Koyun Irkının cüsse, ağırlık ve yükseklik olarak en büyük olan tipidir. Bu tip özellikle etçi özellik gösterip kuzularda memnun edici canlı ağırlık artışlarını sağlamaktadır" dedi.